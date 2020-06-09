Iraklı öğretmen ders videoları hazırlayarak Kovid-19 günlerinde öğrencilerine destek oluyor
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Kovid-19 nedeniyle eğitimin yüz yüze yapılamaması üzerine matematik öğretmeni Serray, evinin bir odasını dersliğe çevirerek öğrencilerine konu anlatımı ders videoları hazırlıyor.
Bağdat
Iraklı lise öğretmeni Ahmed Kasım es-Serray, odasına kurduğu tahtada konuları anlatırken, işlemleri yaparken kamera kaydı alıyor, bu görüntüleri üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için sosyal medya hesabında paylaşıyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Serray, eğitim bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere uzaktan eğitim konusunda destek vermemesini eleştirerek, "Kendi imkanlarımla geliştirdiğim yöntemlerle sınava hazırlanan öğrencilerime matematik dersini anlatıyorum." dedi.
Geçen yıl ekim ayında başlayan halk gösterileriyle birlikte okullarda eğitimin sekteye uğradığını hatırlatan öğretmen Serray, salgının başlamasıyla birlikte ise tamamen durduğunu söyledi.
"Devletten maaş alıyorum ve bunun karşılığını vermek zorundayım"
Serray, sözlerine şöyle devam etti:
"Irak’taki okullarda yarı yıl sınavları zor da olsa yapıldı. Daha sonraki süreçte salgından dolayı eğitim devam edemedi. Ben de devletten maaş alıyorum ve bunun karşılığını vermek zorundayım. Bu nedenle üniversiteye hazırlanan öğrencilerime ve faydalanmak isteyen diğer okullardaki öğrencilere de destek olmak için bu yönteme başvurdum."
Iraklı öğretmen, ders anlatımının kameraya çekilmesi ve ardından montajlanması gibi teknik konularda başlangıçta sıkıntı çektiğini daha sonra bunun da yollarını öğrendiğini dile getirdi.
Irak Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle kapatılan liselerdeki üniversitelere hazırlık sınavlarının, ağustos ayında yapılmasını kararlaştırmıştı. Ancak bu sınavların elektronik ortamda mı yoksa okullarda mı yapılacağına dair bilgi verilmemişti.
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