Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, başkent Sana'daki bir tıbbi malzeme deposunu hedef aldığını iddia etti.

Çağrı Koşak   | 02.07.2020
Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı

Yemen

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, başkent Sana'daki bir tıbbi malzeme deposunu hedef aldığını iddia etti.

Husilere ait sözde İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada koalisyon uçaklarınca tıbbi malzemelerin bulunduğu bir deponun vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sana'nın 70. bölgesinde yer alan 48 Numune Hastanesi'ne ait tıbbi malzeme deposu dün saldırganlar (Arap koalisyonu) tarafından vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırının yüzlerce hastanın hayatını tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, Arap koalisyonu ülkeleri, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla da suçlandı.

Açıklamada, saldırının tıbbi malzemelerde ciddi bir kayıp ve hasara neden olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Almanya Başbakanı Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Benzer haberler

Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı

Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı

BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri: İran'ın Husilere silah ulaştırma girişimini önledik

Yemen ordusundan BAE destekli ayrılıkçı unsurlara Ebyen'de ateşkesi ihlal suçlaması

Yemen ordusundan BAE destekli ayrılıkçı unsurlara Ebyen'de ateşkesi ihlal suçlaması
Yemen hükümeti BAE'yi devletin paralarına el koymakla suçladı

Yemen hükümeti BAE'yi devletin paralarına el koymakla suçladı
Yemen'in Marib ve Hudeyde vilayetlerinde ordu ile Husiler çatıştı: 18 ölü

Yemen'in Marib ve Hudeyde vilayetlerinde ordu ile Husiler çatıştı: 18 ölü