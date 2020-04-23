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Dünya

Gazze'de karantinadan kaçan kişi 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı

Gazze'de askeri mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında götürüldüğü karantina merkezinden kaçan bir kişiyi 6 ay hapis ve 700 dolar para cezasına çarptırdı.

Ali Semerci   | 23.04.2020
Gazze'de karantinadan kaçan kişi 6 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı

Gazze

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan'da Refah kentindeki karantina merkezinden kaçan 1 kişi hakkında 6 ay hapis ve 700 dolar para cezası verildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra karantina merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, 18 Nisan'da karantina merkezinden kaçtıktan birkaç saat sonra yakalandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 449'a ulaştığını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu vakaların 15'i Gazze'de, 120'si işgal altındaki Doğu Kudüs'te, diğerleri ise Batı Şeria'da bulunuyor.

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