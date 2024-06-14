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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli uzmana göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarım ve hayvancılık bitti

Filistinli ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ceyyab, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır düzenlediği yıkıcı saldırılar nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörünün bittiğini ifade etti.

Hüsnü Nedim  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Filistinli uzmana göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarım ve hayvancılık bitti

Gazze

Filistinli uzman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların yaklaşan Kurban Bayramı'na ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'in büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerini bombaladığını, buldozerlerle yerle bir ettiğini ve ithalatı engellediğini aktaran Ebu Ceyyab, 8 aydır bölgedeki saldırılar sonucu besi hayvanı, dana ve keçinin neredeyse tükendiğini söyledi.

Ebu Ceyyab, "İsrail'in saldırıları kapsamında tarım ve hayvancılık sektörlerinin sistematik şekilde yok edilmesi, Gazze Şeridi'ndeki kurban pazarının tamamen durmasına neden oldu." dedi.

Bölgede sadece 2 bin baş hayvan kaldı

Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim'den önce bölgede yaklaşık 40 bin baş hayvan olduğuna işaret eden Ebu Ceyyab, "Kurbanlık hayvan pazarı hareketsiz, bu yıl kesim için sadece 2 bin baş inek ve koyun kaldı." diye konuştu.

Ebu Ceyyab, Kurban Bayramı döneminde ise normalde bölgede yaklaşık 16 bin keçi ve dana olduğunu şimdi ise kurbanlıkların çok kısıtlı olduğunu aktardı.

Et fiyatlarındaki fahiş artış

Bu durumun fiyatlara da yansıdığına dikkati çeken Ebu Ceyyab şunları söyledi:

"Fiyatlar benzeri görülmemiş bir artışa tanık oldu ve rekor seviyelere ulaştı; saldırılardan önce 7 dolar olan koyun etinin kilosu yaklaşık 25,5 dolara, 4,8 dolar olan buzağı ve inek etinin kilosu da 27 dolara yükseldi."

Ebu Ceyyab, fiyatlardaki öngörülemez artışın, İsrail'in ithalat yasağına ek olarak Gazze Şeridi'nde neredeyse hayvan kalmamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gazze dışında kesilen hayır kurbanları

Kurbanlık almak için taleplerin de düştüğüne işaret eden Ebu Ceyyab, kurbanlıkların yok denecek kadar az, fiyatların fahiş olması ve ağır ekonomik koşullar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin bu sene kurban satın alamayacağını söyledi.

Ebu Ceyyab, bayramda kesilebilecek kurbanların büyük çoğunluğunun Gazze Şeridi dışında ikamet eden kişilerden veya hayır kurumlarından gelecek bağışlar yoluyla olacağına dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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