Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerlerinin korumasında yaklaşık 30 silahlı İsrailli, El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesine baskın düzenledi.

Bölgedeki Ummu Hayr köyünün girişini kapatan İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı; köy sakinlerini darbetti.

Saldırıda yaralanan 6 Filistinliye olay yerinde müdahale edildi.

İsrail askerleri, köy sakinlerinden Filistinli Salim Hezelin'in evine baskın gerçekleştirerek çevresini "askeri bölge" ilan etti ve 2 gün süreyle kapalı olduğunu duyurdu.

Aile fertlerinin, evlerine ve hayvanlarının bulunduğu ağıla ulaşımı engellenirken yiyecek ve su verilemeyen hayvanlar mahsur kaldı.

Toprakları gasbeden İsrailliler ayrıca Yatta beldesinde Filistinli Eyüb Mısri'ye ait arazinin çitlerini tahrip etti, elektrik tellerini kesti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli gençlerin bulunduğu araca el bombası attı

Öte yandan, Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir araçta oturan gençlere yaklaşan İsrail polisinin, aracın içine el bombası attığı görüntüler kameralara yansıdı.

Aracın yolcu koltuklarında oturan Filistinli gençler bomba patlamadan araçtan inmeyi başarırken sürücü koltuğunda oturan genç, İsrail polisinin inmesini engellemek için kapıyı arkadan tutması nedeniyle aracın içinde kaldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığı haberde İsrail Polis Teşkilatının, söz konusu memurun davranışının "prosedüre uygun olmadığını" belirttiği ve İsrail Adalet Bakanlığına bağlı polis memurlarını soruşturma biriminin konuyla ilgilendiği ileri sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayın ardından polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Bombanın patladığı araçtaki gencin durumu ise bilinmiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Filistinlilerin ailesiyle eve döndüğü sıradan bir yolculuk sırasında dahi hayati tehlike ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.