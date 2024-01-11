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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanmasının tarihi bir olay olduğunu ve Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Semiz  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in UAD'da soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bazı ülkelerin İsrail'i "siyasi, askeri ve veto hakkı" gibi araçlarla desteklemesi ve uluslararası düzeydeki "acizliğin" bu ülkeyi suç işlemeye ve soykırım yapmaya teşvik ettiği belirtildi.

Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği kaydedilen açıklamada, kardeş ve dost ülkelerin Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davayı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası görülmeye başlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.


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