Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Başbakanı: Filistin davası mal mülk değil onur ve özgürlük davasıdır

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'in kendileriyle para siyaseti yapmak istediğini belirterek Filistin davasının mal, mülk değil hak, onur ve özgürlük davası olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 05.06.2020
Filistin Başbakanı: Filistin davası mal mülk değil onur ve özgürlük davasıdır

Kudüs

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muhammed Iştiyye, İngiltere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı James Cleverly ile video konferans yöntemiyle görüştü. 

İsrail'in Filistin ile para siyaseti yapmak istediğini ifade eden Iştiyye, "Vergi gelirleri halkımızın parası ve hakkımızdır. Ulusal ve siyasi duruşumuzun parayla değiştirilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Filistin davası mal, mülk davası değil hak, onur ve özgürlük davasıdır." diyen Iştiyye görüşme sırasında İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

Cleverly ise İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planını reddettiklerini vurgulayarak, ilhakın iki devletli çözümü de zorlaştıracağına dikkati çekti.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh dün yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararı nedeniyle, vergi gelirlerini teslim almayı reddediyoruz." demişti.

Filistin bütçesinin yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturan vergi gelirleri, İsrail tarafından toplanıyor. İsrail, Filistin'in aylık yaklaşık 200 milyon dolara ulaşan vergi gelirinin 40 milyon dolarını elektrik gibi hizmetler için kesiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi protestoların Kovid-19'u yaymasından endişeli
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Benzer haberler

Filistin Başbakanı: Filistin davası mal mülk değil onur ve özgürlük davasıdır

Filistin Başbakanı: Filistin davası mal mülk değil onur ve özgürlük davasıdır

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Trump'ın planının Tel Aviv'in çıkarlarına uyan kısımlarını benimsiyoruz

'Türkiye’nin Filistin ekonomisine destek çabası sürüyor'

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası
İsrail Meclisi Kovid-19 nedeniyle tüm oturumlarını askıya aldı

İsrail Meclisi Kovid-19 nedeniyle tüm oturumlarını askıya aldı
Filistin İsrail'den mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı reddetti

Filistin İsrail'den mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı reddetti