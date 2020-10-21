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Dünya

BAE'li araştırmacı: BAE'liler, yönetime rağmen Filistinlilere destek konusunda sabit bir tutuma sahip

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) araştırmacı Said bin Nasr et-Tuneyci, ülkesindeki yönetimin siyasi tutumuna rağmen BAE halkının Filistinlilere destek verme konusunda sabit bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 21.10.2020
BAE'li araştırmacı: BAE'liler, yönetime rağmen Filistinlilere destek konusunda sabit bir tutuma sahip

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, merkezi İstanbul'da bulunan Körfez Araştırma ve Diyalog Merkezi Başkanı Tuneyci ile "BAE'nin geçmişte Filistin mücadelesine verdiği destek" adı altında video konferans üzerinden bir mülakat gerçekleştirdi.

"Yönetimin takındığı tavra rağmen, BAE halkı, Filistin davasına tam destek konusunda sabit bir tutuma sahip." diyen Tuneyci, BAE'nin tarihte Filistin mücadelesine verdiği desteğin, halk ve hükümetler düzeyinde çeşitlilik gösterdiğini, her iki tarafın da tek hedefinin Filistin topraklarını, halkını ve kutsallarını korumak olduğunu dile getirdi.

BAE halkının uzun yıllar normalleşme karşıtı komiteler kurduğunu, Filistin halkına destek için eylemler düzenlediğini ve bağışlar topladığını akaran Tuneyci, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hükümetin tavrı değişse de toplumun tavrı değişmedi. Halkın sahip olduğu değerler ve ilkeler, siyasi pozisyonlar gibi değişim göstermez. Filistin davası, diğer tüm Arap ve Müslüman halklar gibi BAE halkının da öncelikli meselesidir." 

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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