Dolar
27.41
Euro
29.05
Altın
1,865.11
ETH/USDT
1,656.40
BTC/USDT
27,098.00
BIST 100
8,218.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı bir grup molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla Lübnan güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.

Turgut Alp Boyraz  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı

Beyrut

Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan’ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık bin beş yüz kişilik grup, akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istedi.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup kalabalığın geçişine izin vermedi.

Azerbaycan ile Türkiye aleyhine sloganlar atan göstericiler, Karabağ ile ilgili pankartlar taşıdı. Kalabalıktan bazıları güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşarak büyükelçilik binasına saldırmaya çalıştı.

Lübnan güçleri kalabalığın binaya ulaşmasına izin vermedi. Kalabalıktan onlarca kişi molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla polise saldırdı.

Polis saldırgan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.


Olay yerindeki AA muhabirinin aktardığına göre saldırılarına yaklaşık iki saat devam eden protestocular, güvenlik güçlerinden bazılarının yaralanmasına neden oldu. Saldırgan grup ile polis arasında sık sık arbede ve itiş kakış yaşandığı gözlendi.

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi olayları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. AA muhabirinin ulaştığı Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir bilgi paylaşımında bulunulabileceğini söyledi.

Bir ay içerisindeki ikinci saldırı

Yüzleri maskelerle kapalı Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişilik bir grup, 31 Ağustos'ta Azerbaycan’ın Beyrut’taki büyükelçilik binasına boya, taş ve patlayıcı şişlerle saldırmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki göstermişti.

AA'ya konuşan Lübnan güvenlik kaynakları saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımızın,yaşamın her alanında etkin, adil şekilde yer alması bizim için son derece önemli
Gezi Parkı davasında Kavala ve Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın cezası onandı
Bakan Yumaklı: Türkiye, gıda israfının önlenmesine daima öncülük etti
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
MGK bildirisi: Güney Kafkasya'da kalıcı barışa giden yol Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüyle açılabilir

Benzer haberler

BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti
ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet