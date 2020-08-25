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Dünya, Koronavirüs

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 25.08.2020
ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

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ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
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