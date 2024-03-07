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Ekonomi, Dosya haber

Kereste ve metal mobilya üretiminin başına geçen Hataylı kadınlar, ihracatın yolunu tutuyor

Hatay'da "erkek işi" olarak görülen kereste ve metal mobilya üretimi yapan kadın girişimciler, gerçekleştirdikleri ihracatla da dikkati çekiyor.

Seda Tolmaç  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Kereste ve metal mobilya üretiminin başına geçen Hataylı kadınlar, ihracatın yolunu tutuyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu - AA

Hatay

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde İsveç'ten alınan fonla destek sağladığı depremzede kadın girişimcilerin ele alındığı dosya haberin üçüncü ve son bölümünde, kereste ve metal mobilya üretimi gerçekleştiren kadınlarla röportaj yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde eşi ve çocuklarıyla kereste imalatı yapan Beyhan Sehil, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eşinden öğrendiği mesleğini iki oğluyla devam ettirdiğini belirtti. Gerçekleştirdiği üretime ilişkin bilgi veren Sehil, "Ambalaj sandıklarını demonte olarak üretiyoruz. Bu ürünleri, Ürdün'e ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz domates, kavun ve üzüm sandığı olarak kullanılıyor. Talep doğrultusunda ülkenin her yerine gönderebiliriz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerinin yıkıldığını, tüm malzeme ve makinelerinin ise enkaz altında kaldığını anlatan Sehil, depremden yaklaşık 6 ay sonra yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Sehil, yeni atölyesini diğer depremzedelerle yardımlaşarak kurduklarını bildirerek, "Bu süreçte bizlere destek veren kurumlara da teşekkür ediyoruz. Bizim gibi atölyelerde üretimin devam etmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç var." diye konuştu.

Mesleğinin "erkek işi" olarak görüldüğünü ifade eden Sehil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, zaten eşimin mesleğiydi ama onunla çalıştıktan sonra 'ben de yapabilirim' diyerek işe başladım. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın varsa, benim arkamda da güçlü bir adam var. Beni destekleyerek bu işin içine soktu. Kadının olmadığı sektör yok. Biraz ağır bir iş ama çalışmak isteyen kadınlarımıza da kapımız açık."

"Yeni iş yerimizde üretmeye devam ediyoruz"

Ganime Eroğlu da Hatay'ın Antakya ilçesinde metal mobilya ve aksesuar üretimi gerçekleştiriyor. Depremde Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri yıkılan Eroğlu, geçen yıl eylül ayında faaliyete başlattığı yeni atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1500 metrekarelik dükkanında koltuk ayakları, zigon sehpa, metal kitaplık, kafe ile restoran masa ve sandalyesi üretimi yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Aile işletmesiyiz. Ben 2019 yılı itibarıyla işin içine girdim. Almanya, İsviçre ve Arap ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Almanya'ya çoğunlukla masa ve sandalye gönderimi yapıyoruz. Arap ülkeleri ise gold (altın) rengi ürünleri daha çok tercih ediyor." dedi.

Eroğlu, deprem nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadıklarına işaret ederek, "Toparlanma sürecimiz çok zordu. Enkazda kalan eşyalarımızı çıkararak yeni bir yere taşıdık ancak taşındığımız yerde de yangın atlattık. Ürünlerimizin çoğu da orada yandı. Şimdi yeni yerimizde üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların her işin üstesinden gelebileceğini belirten Eroğlu, "Ben metal atölyesinde çalışıyorum, bu belki kadınlar için alışık olunmayan bir alan ama yapabiliyorum, başarabiliyorum. Kadınlar yeter ki istesin." diye konuştu.

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