Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,546.20
BTC/USDT
26,852.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra Maden Şehidi Hatıra Ormanı Açılış Töreni’nde konuşuyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Dosya haber

A Milli Futbol Takımı, 620. maçına Letonya karşısında çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 620. müsabakaya çıkacak.

Hilmi Sever  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
A Milli Futbol Takımı, 620. maçına Letonya karşısında çıkacak

İstanbul

AA'nın, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Letonya maçı öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki maçlar ele alındı.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 264'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 843 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 619 karşılaşmanın 535'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 619 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına Letonya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Başkentte "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
KDK'den YÖK'e "açıköğretim öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir" tavsiyesi
Ankara'da test edilen YHT vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 çalışan yaralandı
Turuncu ve gri kategoride aranan 2 terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı 620. maçına Letonya karşısında çıkacak

A Milli Futbol Takımı 620. maçına Letonya karşısında çıkacak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 biletini almak için Letonya karşısında

Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nın tarihi galibiyeti Hırvatistan basınında

A Milli Futbol Takımı'nın tarihi galibiyeti Hırvatistan basınında
Milli futbolcu Arda Güler, "Golden Boy" için son 25 aday arasında yer aldı

Milli futbolcu Arda Güler, "Golden Boy" için son 25 aday arasında yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet