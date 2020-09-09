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Yaşam, Koronavirüs, Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor

'Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim'

İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İnce, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Burak Milli   | 09.09.2020
'Hastaların çoğunun 'böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim' Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Kemal İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden İnce, sürecin hem kendileri hem de hastalar için çok zorlu olduğunu kaydetti.

Mart ayından bu yana evde ayrı odada kaldığını belirten İnce, 15 yaşındaki kızına o günden bu yana doyasıya sarılamadığını ve bunun özlemini yaşadığını aktardı.

Hem kendisi hem sevdikleri hem de hastaları için sağlık çalışanlarının büyük özveride bulunduğunu dile getiren İnce, bu konuda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi ve kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle insanların hastalığa yakalandığını belirten İnce, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

"Hasta virüse inanmıyor"

Vatandaşların çoğunun tedbirsizlik nedeniyle hastalığa yakalandığını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Hastaların çoğunun 'Böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim. Hasta, virüse inanmıyor. Diyor ki 'Benim başım ağrıyor, çok ciddi kas ağrılarım var ama dün buz yedim, klimada kaldım' yani hiç virüse bulaştırmamaya çalışıyor. Halbuki bu virüsün şu an en önemli belirtisi baş ağrısı, yaygın ve çok şiddetli kas ağrıları, halsizlik, nadir de olsa tat ile koku duyusunun kaybolması ve ishal. Özellikle baş ve yaygın kas ağrısı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Hastanın illa pozitif olmasına gerek yok, biz burada hastalığa hemen tomografiyle bakıyoruz. Eğer akciğerde tutulma varsa derhal ilaç tedavisine başlıyoruz. Bazen hastalarda bütün semptomlar oluyor ama hasta negatif çıkıyor, klinik olarak Kovid-19. Biz bunu da tedavi ediyoruz."

Hastalığa yakalanan ve evde karantinada olması gereken bazı kişilerin kurallara uymadığını, kendini iyi hissedip dışarıya çıktığını anlatan İnce, "Vatandaşlarımızın mutlaka karantina sürecine uyması ve evinden dışarıya çıkmaması gerekiyor. En önemli hususlardan birisi budur. Bu hastalık hemen bitecek bir hastalık olarak gözükmüyor." diye konuştu.

İnce, tedbirlere uyularak Sağlık Bakanlığının rehberliğinde bu işin üstesinden gelebileceklerini belirtti.

Salgın sonrasında kendisi de dahil birçok kişinin her rahatsızlığı "koronavirüs" olarak düşünmeye başladığını dile getiren İnce, bunun da yanlış bir takıntı olduğunu söyledi.

Bir süre sonra ayırt etmeyi öğrendiklerini aktaran İnce, dünyanın bu salgına hazırlıksız yakalandığını vurguladı.

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