Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Diyarbakir
Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.
Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.
Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.