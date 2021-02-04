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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Hasan Namlı   | 04.02.2021
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Diyarbakır annelerini ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Diyarbakir

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.

Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.

Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.

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