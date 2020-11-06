Euro
10.19
Dolar
8.57
BIST 100
1,185.56
Altın
1,959.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı dokümanların HDP il binasında bulunmasına tepki gösterdi.

Aziz Aslan   | 06.11.2020
Teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 431'inci gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

Çocuklarının HDP binasında kayıtlarının çıktığını aktaran Akkuş, "Çocuklarımızı onlar gönderdi. Onlar göndermese 14 yaşındaki kız nasıl gidebilir ki? HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Kızımı da onlar gönderdi. Çocukların elinden kalemi alarak, silah vererek, devlete karşı kullanıyorlar." diye konuştu.

Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise oğlunun montunun HDP binasından çıktığını ve 16 kişiyle arka kapıdan götürüldüğünü belirtti.

İl binasında yapılan aramalarda çıkan dokümanlarda bazı çocukların isimlerinin çıktığını kaydeden Begdaş, şöyle dedi:

"PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? HDP ile PKK aynıdır. Çocuklarımızın isimleri çıktı ve dokümanlar savcılıkta. Çocuklarımızı tehdit ederek, kandırıyorlar. Devletimiz büyüktür ve çocuklarımıza kucak açmıştır."

Öte yandan, evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Kovid-19 test stratejisi güncellendi
Rusya'da Kovid-19 vakaları sıçrama yaptı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ülkenin vatandaşlarının Çin'e girişine yasak getirildi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti

Benzer haberler

Teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

Teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

HDP yeni 'eylem programı'nı açıkladı

HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu

Oğlu için 90 yaşında evlat nöbetine katılan anne Koşar: Evladımı kaçırdılar

Oğlu için 90 yaşında evlat nöbetine katılan anne Koşar: Evladımı kaçırdılar
Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki: Bu oyunlar yeter

Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki: Bu oyunlar yeter
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı