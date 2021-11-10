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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yarın dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 800 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edecek.

Sema Kaplan   | 10.11.2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek

Diyarbakır

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek Vali Münir Karaloğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.

Dicle Üniversitesi (DÜ) "Akademik Yıl" açılış törenine katılacak olan Şentop, "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu ilk dersi verecek.

Meclis Başkanı Şentop, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 800 gündür nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edecek.

Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi açılışını gerçekleştirecek Şentop, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Gençlerle Buluşma, Nesilden Nesle Tecrübe Konuşuyor" programına katılacak.

Mardin temasları

TBMM Başkanı Şentop, 12 Kasım Cuma günü, Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) düzenlenecek "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansta konuşacak, Valiliği ziyaret edecek.

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