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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Oğlu 6 yıl önce dağa kaçırılan anne Emine Üstek, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek." dedi.

Ekrem Payan,Faruk Küçük   | 03.06.2021
Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı Fotoğraf: Faruk Küçük - Anadolu Ajansı

Şırnak

Şırnak’ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

"Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek." diyen Üstek, her hafta oğluna kavuşma ümidiyle HDP il binası önüne geldiğini ifade etti.

Üstek oğluna seslenerek, "Oğlum gözlerim yolda seni bekliyorum. Neredeysen gel seni çok özledik. Kahrımızdan öldük, yeter artık evine dön." dedi.

Gazi yakını Melike E. de çocukları dağa kaçırılan ailelere destek vermek için her hafta perşembe günü HDP il binası önünde toplandıklarını, aileler çocuklarına kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Melike E, "Artık yeter kimsenin çocuğu dağa kaçırılmasın. Oradakiler de teslim olsun, ailelerine kavuşsun. Artık annelerin yürekleri yanmasın. Mücadelemiz bunun içindir." diye konuştu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 32 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Atan, "Diyarbakır annelerinin ardından ciddi anlamda kıvılcım başladı. Muş'ta, Hakkari'de, İzmir'de ve Van'da aileler eylemlerini başlattı ve kararlılıkla sürdürüyor. Annelerimizin kararlılığıyla bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Aileler ​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yaptı.


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