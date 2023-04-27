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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Polisin ikna çalışması sonucu Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan evladı için evlat nöbeti tutan anne Sakine Tunar, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

İsmail Hakkı Demir  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Polisin ikna çalışması sonucu Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Erzurum

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışırken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2017'de İstanbul'dan kandırılarak terör örgütüne katılan C. Tunar'ın (24) teslim olması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 yıl süren bir çalışma yürüttü.

Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Tunar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve ağabeyi ile buluşturuldu.

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