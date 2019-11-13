Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
104,575.80
Altın
1,465.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Ahmet Kaplan,Mehmet Sıddık Kaya   | 13.11.2019
'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter' Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 72. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını söyledi.

"Yeter artık"

"Ne kadar uğraştıysak da PKK'lılar oğlumu bırakmıyor. Allah'tan, Peygamberden korkun, bizim gibi garibanlara mı gücünüz yetiyor? PKK'ya sesleniyorum, 'yeter artık'. Hangi dilden anlatayım bilemiyorum. Oğlumu bıraksınlar, gücümüz, takatimiz kalmadı." diyen Altıntaş, yaşadıkları acıyı paylaştı.

Altıntaş, "Gençleri dağa çıkarıyor, Kürtlerin soyunu kurutuyorsunuz. Kürtlerin 10 yaşındaki çocuklarını, kızlarını, namusunu kaçırıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? PKK bize öyle büyük acılar yaşattı ki. Yüreğimizi yaktılar, ciğerimizi söküp aldılar. Allah'ın izniyle devletimiz evlatlarımızı kurtaracak. PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter." ifadelerini kullandı.

Eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altıntaş, "Burada ölümü dahi göze almışız. Evladım orada acı çekerken zaten ben mutlu olamıyorum, acı çekiyorum, içim kan ağlıyor. Eve gidip ne yapacağım? Evladımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

"72 sene de olsa buradayız"

Anne Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını belirterek, her sabah güzel bir haber alma ümidiyle uyandığını aktardı.

"72 gündür buradayız. 72 sene de olsa biz buradayız. Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Bu terör denilen lanet yerin dibine batsın." ifadelerini kullanan Levent, kızına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Levent, "Fadime ne olursun beni görüyorsan, duyuyorsan dizimin dibine dön yavrum. Yavrum ne olur seni çok özledim. Kardeşlerinle seni çok özledik. Bu vicdansızlar nasıl götürdüler yavrumu? Dört duvar arasında 5 senedir bittim." şeklinde konuştu.

Teröre tepkisini dile getiren Levent, annelere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Levent, "Gelin hep birlikte burada sesimizi yükseltelim. Korkmayın, korkunun hiçbir şeye faydası yok. Gelin buraya dünya sesimizi duysun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'

'PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter'

Kıran operasyonlarında 116 terörist etkisiz hale getirildi

Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan iki terörist ikna sonucu teslim oldu

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme
'Evlat nöbeti'ndeki aileyi tehdit eden sanığa 22 yıla kadar hapis istemi

'Evlat nöbeti'ndeki aileyi tehdit eden sanığa 22 yıla kadar hapis istemi
'Yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz'

'Yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz'