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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Aziz Aslan   | 27.01.2021
'Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum' Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 513. gününde sürüyor.

Kilis'ten 8 yıl önce Suriye'ye misafirliğe giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan oğlu Hüseyin için gelen anne Fatma Çoban da oturma eylemine dahil oldu.

Çoban, annelerin eylemini televizyondan gördükten sonra evladı için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini söyledi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çoban, "Hüseyin neredeysen kurban olayım gel artık. Ben seni istiyorum. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Nasıl o tuzağa düştün. Evine dön, ciğerimizi yaktın." dedi.

Hüseyin'in kardeşi Mehmet Çoban ise 2013'ten bu yana ağabeyinden haber alamadıklarını, oturma eylemi yapan annelerden etkilenerek buraya geldiklerini belirtti.

Çoban, "Terör örgütü PKK ağabeyimi götürüp rehin tutmuş. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ağabeyimin eve dönmesini istiyorum. Ağabeyimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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