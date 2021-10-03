Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerden Anne Necibe Çiftçi, "Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık." dedi

Bestami Bodruk   | 03.10.2021
'Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık' Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 762'nci gününde devam ediyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi.

Büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK'ya destek vermediği için örgüt mensuplarınca köyden kaçırılarak öldürüldüğünü dile getiren Çiftçi, "Oğullarım için buraya geldim. Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

"Eşimle HDP'ye geldik. Bizi burada dövdüler, merdivenlerden ittiler. 2015'ten beri oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım." diyen Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi

Benzer haberler

Zerzevan Kalesi'nde bulunan rozet merak uyandırdı

Zerzevan Kalesi'nde bulunan rozet merak uyandırdı

'Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık'

PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlumu HDP'den istiyorum

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlumu HDP'den istiyorum
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı