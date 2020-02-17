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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı

Dağa kaçırılan kızına kavuşan Gevriye Ayhan sevincini, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerle paylaştı.

Aziz Aslan   | 17.02.2020
Kızına kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 168'inci gününde sürüyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden gelerek 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan'ın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya, 5 yıllık hasretin ardından sarılması, umutlu bekleyişini sürdüren diğer ailelere moral oldu.

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gevriye Ayhan, anneleri ziyaret ederek sevincini paylaştı.

5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan ve hasretiyle yaşadığı kızına kavuşan Ayhan, kendisini rüyada gibi hissettiğini söyledi.

Ayhan, duygularını şöyle ifade etti:

"Annelerin bana verdiği umutla buraya geldim. Kızımın gelmesi de onlara umut olacak. İnşallah kimsenin gözü uzak yollarda kalmaz. Tüm çocukların evine dönmesini istiyorum. Hangi çocuk annesini görüyorsa durmasın gelsin. Devlete teslim olsunlar. Devlet çocukları ailelerine teslim ediyor."

Kızını ilk gördüğü zaman çok heyecanlandığını ve o durumda bağırıp çağırdığını vurgulayan Ayhan, sevinerek kızını öptüğünü belirtti.

O sırada sevinçten bayıldığını belirten Ayhan, "Her zaman gelip ailelere destek vereceğim. Buradaki anneler de çocuklarına kavuşsun hasretleri son bulsun." dedi.



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