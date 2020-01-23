Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
123,206.30
Altın
1,552.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

İTO Meclis üyelerinden Diyarbakır annelerine destek

İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi bir grup, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı Binası önünde başlattığı evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

Ahmet Kaplan,Hasan Namlı   | 23.01.2020
İTO Meclis üyelerinden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi bir grup eşleriyle ziyaret etti.

Meclis üyesi Bekir Taner Ateş, meclis üyesi arkadaşlarıyla annelerin yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi.

Annelerin eyleminin şimdiye kadar yapılan tüm eylemlerden daha kıymetli olduğunu belirten Ateş, eylemin neticeye ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

Annelerin sayısının çoğalmasını istediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Bunlar inatla burada durduğu müddetçe bu terör belası bu memleketin başından defolup gidecektir. Bugün artık hiç kimsenin kandırarak, başka yerlere çekerek bu terörü devam ettirmesi için hiçbir sebep yoktur. Bu memleketin her tarafında herkes birinci sınıf vatandaş olmuştur. Son 20 yıldaki gelişmelerin hepsi bu memleketteki sınıf farklılığını ortadan kaldırmıştır. Annelerimizin hepsini kutluyoruz. Yaptıkları bu eylem çok onurlu bir duruştur."

Rabia Aksoy da bir anne olarak ağlayan annelerin acılarına ortak ve onlara destek olmaya geldiklerini belirtti.

Aksoy, "Buradaki durum çok acı. Her ailenin en az 5-8 yıldır çocukları yok. 13-14 yaşında kaçırılmış evlatlar var. Anneleri yürekten destekliyor ve onlar için dua ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

İTO Meclis üyelerinden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır'da 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi

Bakan Kurum Diyarbakır'da yapılacak çalışmaları değerlendirdi

Bakan Kurum Diyarbakır'da yapılacak çalışmaları değerlendirdi
İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Adalet Birlik Partisinden AA'ya ziyaret

Adalet Birlik Partisinden AA'ya ziyaret