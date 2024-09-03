İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Diyarbakır anneleri) nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetlerinin bugün 6'ncı yıla girdiğini anımsattı.
Annelerin, sabrın ve şefkatin timsali olduğunu, acılarını içine akıttığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ama söz konusu olan evladıysa, Diyarbakır surları kadar da güçlü durur. Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz."
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Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleri bugün 6. yılına girdi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 3, 2024
Anneler, sabrın ve şefkatin timsalidir. Acılarını içine akıtır. Ama söz konusu olan evlâdıysa; Diyarbakır surları kadar da güçlü durur.
Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim… pic.twitter.com/KRu8oO9MRB