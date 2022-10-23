İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüştü.
Diyarbakır
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.
Bakan Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, kentte evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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