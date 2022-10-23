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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi
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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüştü.

Aziz Aslan   | 23.10.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, kentte evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.


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