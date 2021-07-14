İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler." ifadesine yer verdi.
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Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 14, 2021
28. buluşma gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor.
Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!