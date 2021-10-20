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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü.

Nurten Aslan   | 20.10.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi Fotoğraf: Nurten Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen program, basına kapalı gerçekleşti.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın katıldı.


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