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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Ahmet Kaplan   | 03.09.2020
HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evladına kavuştu Fahrettin Akkuş (fotoğrafta)

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Akkuş ailesinin 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alan aile, ikamet ettikleri İstanbul'dan Diyarbakır'a geldi. Anne ve baba Akkuş'un gün içerisinde oğluyla buluşturulacağı öğrenildi.

Anne Meryem Akkuş gazetecilere yaptığı açıklamada, evladına kavuşacağı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"Eylemde olanların hepsine Rabbim bu sevinci yaşatsın"

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden ve emniyet güçlerimizden razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. Bir evladımız vardı onu büyüttük ancak böyle olacağını bilmiyorduk. Bu bataklığa nasıl girdi, onu nasıl götürdüler bilemedik. Hamdolsun Rabbimizden hiç umudumuzu kesmedik. Allah'a sığındık. Eylemde olanların hepsine Rabbim bu sevinci yaşatsın. İnşallah eylemdeki herkes evladıyla buradan dönüp evine gider. Çok sevinçliyim, sevinçten konuşamıyorum."

"Sanki yeniden dünyaya geldim"

Baba Fahrettin Akkuş ise oğlunun terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğuna ilişkin bilginin dün kendisine iletildiğini söyledi.

Önce inanamadığını teyit etmek için güvenlik güçleriyle ikinci kez görüştüğünü aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Sanki yeniden dünyaya geldim. Hasta halimle yataktan kalktım, geldim. Ben yıldır neler çektim, felç geçirdim. Sürekli ağlıyordum. Ciğerim yanmıştı. Ailemizde huzur kalmamıştı, sürekli ağladık. İnşallah diğer aileler de çocuklarına kavuşur. Bu acı kolay değil. Kararlı davrandım, oturma eyleminde sürekli yer aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Diyarbakır emniyetine teşekkür ediyorum. Oğlumun tırnağını dünyalara değişmem. Çok mutluyum."

Bu arada evlat nöbetinin birinci yılında Erkan Akkuş'un da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı 16'ya yükselmiş oldu.

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