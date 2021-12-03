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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 03.12.2021
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari


Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 22. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, bir süre oturma eylemi yaparak seslerini çocuklarına duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa götürülen çocukları için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de terör sorunu olduğunu belirten Çiftçi, "Kürtlerle ilgili ayrım yapan da terör örgütüdür, Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. HDP, PKK kaybedecek, anneler kazanacak." diye konuştu.

Kızı dağa kaçırılan Reşit Koç da hem Diyarbakır hem de Hakkari'de eylemlerine devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz evladımıza kavuşmak için bu eylemi yapıyoruz. Evlatlarımız gelince ya da getirilinceye kadar devam edeceğiz. Biz PKK'ya, HDP'ye karşıyız. Biz onlara inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Kimi kandırıyorlar? PKK'ya lanet olsun. Allah devletimizden, sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Valimizden, emniyet güçlerimizden razı olsun."

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve HDP ile terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.

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