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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Gara şehidinin annesinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Aziz Aslan   | 16.07.2021
Gara şehidinin annesinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 683'üncü gününde devam ediyor.

Annelere destek için geldiği Diyarbakır'da aileleri ziyaret eden Cennet Kabaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun teröristler tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

"Hainlerin sonlarının gelmesini istiyorum." diyen Kabaklı, çocukları için oturma eylemi yapan anne ve babalara desteklerini iletmek istediğini belirtti.

Kabaklı, "İnşallah bu acılar son bulur, tüm evlatlar anne ve babalarına kavuşur. Terör örgütü diye bir şey kalmaz. Bundan sonra anne ve babaların yüreği yanmaz. Oğlumla gurur ve şeref duyuyorum. Bin Adiller şehit olur binbir Adiller doğar. Onlar utansın ve yok olsun." dedi.

Evlat nöbeti tutan anne ve babalar da Gara şehitleri için dua etti, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

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