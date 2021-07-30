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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşan iki aile, sevincini HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

Aziz Aslan   | 30.07.2021
Evlatlarına kavuşan aileler sevincini HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle paylaştı Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 697'nci gününde sürüyor.

Dün gerçekleştirilen buluşma ile evlat hasreti son bulan 3 aileden, oğlu Mustafa'ya kavuşan anne Ayşegül Biçer ve kardeşi Ensari Karaşan'a kavuşan abla Hayriye Akyüz, HDP il binası önünde giderek, oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Biçer ve Akyüz, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Biçer, gazetecilere, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Evladımı, PKK ve siyasi kolu HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. Eylem sırasında HDP'li yetkililer, 'Oğlun gelirse kulağımıza soğan takarız.' demişti. Soğanlar benden olsun. Sizin için getirdim. Sizde şeref ve gurur varsa bu soğanları kulaklarınıza takarsınız." diyen Biçer, oğlunun oturma eylemi sayesinde geri geldiğini belirtti.

Biçer, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza öyle bir işkence ve zulüm etmişsiniz ki; bir deri bir kemik kalmışlar. Şiddete maruz kalmışlar. Nerede insan ve çocuk hakları? Çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmış. Çocuğumun videosunu çekip, bana gönderen PKK yandaşı kanallara diyorum ki çocuğumun silah ve baskı altında görüntüsünü çekmişsiniz. Ondan sonra büyük işkenceler görmüş. HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görün. Evlatlarımızı kazandık. Diliyoruz ki tüm anne ve babalar evlatlarına kavuşsun. Çocuğum, 'Anne feryadını duydum ve geri geldim.' dedi. Şükürler olsun. Bu, Türkiye'nin zaferidir, sadece anne ve babaların değil. Burada mücadele ettik ama en büyük etken devletimizdi. Hem şehirde hem de kırsalda mücadele edildi. Kolluk kuvvetlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizin zaferidir. Her gelen genç yeni bir fidan demek. Yeni fidanları kazanmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle dağda tek bir evlat ve terörist kalmayana kadar mücadele devam edecek. Bu çadırı devirmek için tüm çocukların dağdan inmesi lazım. O zaman bu çadırın ismi zafer çadırı olacak."

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşan anne ve babaların kendilerine destek ziyaretine gelmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Eylemlerinde kararlı olduklarını aktaran Aydın, evlatlarına kavuşmak istediklerini ifade etti.

Daha sonra anne Biçer beraberinde getirdiği soğanı HDP il binasının pencere demirine astı.

Aileler HDP ile terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

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