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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Evlat nöbetini sürdüren aileler 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınadı

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hava saldırısını düzenleyen Esed rejimi unsurlarına tepkisini dile getirdi.

Ahmet Kaplan   | 28.02.2020
Evlat nöbetini sürdüren aileler 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınadı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor. İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyan aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası girişindeki merdivenlerde toplandı.

"Kahrolsun Esed", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları atan aileler adına açıklama yapan baba Şehmus Kaya, saldırıya tepkisini dile getirerek "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz." dedi.

"Vatan sağ olsun" diyen Kaya, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Baba Şevket Altıntaş da 33 askerin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Ciğerimiz 33 yerden parçalandı. Halkımızı Fetih Suresi okumaya davet ediyorum." diye konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından şehitler için dua etti, asker selamı vererek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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