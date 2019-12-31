Emine Erdoğan: Anne yüreğinin gücü terörü de silahı da zulmü de yenecek

Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
Emine Erdoğan, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, desteklerini iletti. Erdoğan ailelere "Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.
Diyarbakır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur.#DiyarbakırAnneleri’nin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu. pic.twitter.com/7UpXUm1t0H— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 31, 2019
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi, destek ziyaretleri ile sürüyor. Emine Erdoğan, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile HDP il binası önüne geçerek burada evlatları için oturma eylemini sürdüren ailelerle tek tek görüştü. Annelerin elini tutan Erdoğan'ın ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı.
"İnşallah ayağınız uğurlu gelir, evlatlarımıza kavuşuruz"
Anneler, Erdoğan'a "İnşallah ayağınız uğurlu gelir, evlatlarımıza kavuşuruz." dedi.
Emine Erdoğan da ailelere "Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sizin burada yaptığınız devrimdir. Asıl devrimi siz yapıyorsunuz. Anneler bu sorunu bitirecek." diye konuştu.
Daha sonra Erdoğan'a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, evlatlarına duydukları özlemi anlattı. Erdoğan, tek tek sarıldığı anneleri teselli etti, onlara desteklerini iletti.
Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelen anne Süheyla Demir ile görüşen Erdoğan, 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i kucağına alarak sevdi.
6 yıl önce 18 yaşında kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek bugün oturma eylemine katılan anne Esmer Koç, Erdoğan'a ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Erdoğan da "Sizlerle gurur duyuyorum. Mücadelenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Kimsenin yapamadığını yaptınız." diyerek aileleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.
"Onların çocukları kolejde, bizimkiler niye dağda?"
5 yıl önce çocuğu dağa kaçırılan Mevlüde Üçdağ, "Örgütün kirli yüzünü görün. 12 yaşında kız çocuğumuzu niye dağa kaçırıyorlar? Çocukların ellerine kalem tutması gerekirken niçin silah veriyorlar? Evlatlarımızı istiyoruz. Niçin onların çocukları özel okullarda, kolejde? Niçin hiçbir milletvekilinin çocuğu orada değil. Niçin bizimkiler dağda? Biz bunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya'dan gelen ve 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı, kızının 6 yıl önce yılbaşı gecesi kaçırıldığını anlattı. "Ağlamayacağım." diyen Ballı, dayanamayarak gözyaşı döktü. Kızı da seslendiği ablasına, onu çok özlediğini, dönmesini istediğini belirtti.
Oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, kızı Zeynep'in çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini Emine Erdoğan'a hediye etti. Biçer, haklı bir mücadele, evlat mücadelesi verdiklerini anlatarak evlatlarını almadan gitmeyeceklerini aktardı.
İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelerek, eyleme katılan Mehmet Laçin ise "HDP milletvekilleri geliyor, burada bizimle konuşmuyorlar. Burada Halkın Demokrasi Partisi diye tabela açmışlar. Ben halkım! Kız çocuğumu zorla elimden aldılar. Yeter artık! Bu acı nedir? Artık dayanma gücümüz kalmadı." dedi.
Evlatlarına kavuşan anneler mutluluklarını Erdoğan ile paylaştı
Uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına, aldıkları müjdeli haberle kavuşan Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya ve Hatice Ceylan da mutluluklarını Emine Erdoğan ile paylaştı.
"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanımız babamdır. Çocuğumuzu getirip, evimize teslim etmişler, çok şükür." diyen Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşında kaçırılan kızına kavuştuğunu belirtti.
Hatice Ceylan ise oğluna kavuştuğunu ifade ederek "Canımızı bize tekrar verdikleri için teşekkür ediyoruz, polisimize, askerimize. Rabb'im onları başımızdan eksik etmesin. Darısı hepsinin başına." diye konuştu.
Emine Erdoğan da tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını diledi.
Aileler desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve İl Emniyet Müdürü ile polislere ve askerlere teşekkür etti.
Emine Erdoğan'ın ziyareti Diyarbakır annelerini sevindirdi
Emine Erdoğan'ın, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gerçekleştirdiği ziyaret, evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdüren aileleri mutlu etti.
"Büyük bir sürpriz oldu"
Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Çok mutlu olduk. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu yeni yılda. En büyük hediyeyi aldık. İnşallah evlatlarımız da gelir." diyen Demir, Cumhurbaşkanı ile Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
Demir, "Allah devletimize zeval vermesin. Kendisi dertlerimizi dinledi. Bu bizim için gurur verici." dedi.
Oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını aktardı.
"Çok sevindik, Emine Hanım geldi, Bakanımız geldi. Bize sürpriz yaptılar, dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinlediler. İnşallah ziyaretleri evlatlarımızın gelmesine vesile olur. Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a, Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepimizi tek tek kucakladı, dertlerimizi dinledi." ifadelerini kullanan Altıntaş, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini kaydetti.
Anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa'ya kavuşma umuduyla oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.
Emine Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmesinden gurur duyduklarını dile getiren Biçer, "Gelişiyle bizi mutlu etti. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Bize çok büyük bir umut oldu. Gelişi bizi daha güçlendirdi, bize kuvvet verdi. Allah'ın izniyle 120 sene de olsa bu mücadele devam edecek." diye konuştu.
Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemine dahil olduğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın eşi geldi, çok memnun olduk. Duygularımızı paylaştı. Derdimizi dinledi. Çok sevindik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.