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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Mehmet Sıddık Kaya  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Aksakal Diyarbakır'daki temasları kapsamında beraberinde DSP İl Başkanı Ali Artun ve partililerle çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1539'uncu gününde sürdüren ailelerle görüştü, onlara karanfil verdi.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Aksakal'a anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Aksakal, gazetecilere, ailelerin evlatlarına kavuşabilmek için mücadelelerini sürdürdüğünü söyledi.

Ailelerin evlatlarından ayrı çile çektiğini ifade eden Aksakal, "Bugünkü adı ile HEDEP olan bu sözde siyasi parti eliyle evlatlarımız terörist yapılmak üzere dağlara götürülmüş, kandırılmış, orada ellerine silahlar verilmiş. Kendi devletinin askerine silah sıkan insanlar haline getirilmiş. İnanıyorum ki bu evlatlarımızın öz benliklerinde böyle bir duygu hiçbir zaman yoktu." dedi.

Aksakal, Diyarbakır annelerinin mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

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