Euro
9.00
Dolar
7.53
BIST 100
1,555.23
Altın
1,724.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 11.03.2021
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 556. gününde sürüyor.

Muş'tan gelen Sabri Kılıç, 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme dahil oldu.

Kılıç, oğlundan 7 yıl önce hayvanları otlatmak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun çobanlık yaparken kaçırıldığını belirten Kılıç, "Evladım HDP aracılığıyla kaçırıldı. Çocuğumu geri istiyorum. Şu ana kadar çocuğumdan haber alamadım. HDP onları kandırıp dağa gönderiyor." dedi.

Oğluna seslenen baba Kılıç, "Oğlum neredeysen gel. Güvenlik güçlerine teslim ol. Annen rahatsız. Sen gelmeden burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık
Azerbaycan'da Kovid-19 vakaları 3 ayın ardından yeniden yükselişe geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Aşı piyasasında pazar kavgası var

Benzer haberler

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Tunus'ta merkezlerine yönelik oturma eylemlerinin sonlandırılması çağrısı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri

Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri
AK Parti'li Öçal, terör örgütü PKK'nın kadınlara yönelik çirkin yüzünü kitaplaştırdı

AK Parti'li Öçal, terör örgütü PKK'nın kadınlara yönelik çirkin yüzünü kitaplaştırdı