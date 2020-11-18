Euro
9.16
Dolar
7.71
BIST 100
1,274.52
Altın
1,869.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor.
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

Hasan Namlı   | 18.11.2020
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 443'üncü gününde sürüyor. 

İstanbul'dan 6 yıl önce 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ozan için Bingöl'ün Adaklı ilçesinden gelen anne Beyhan Dağyeli de oturma eylemine dahil oldu.

Dağyeli, Kürtçe ve Türkçe olarak, 6 yıldır evladından ayrı olduğunu söyledi.

"HDP oğlumu götürdü. Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum." diyen Dağyeli, şunları kaydetti:

"Artık yeter. Bunlar için çocuk yetiştirmedik. Onlar oğlumu göndermiş, biliyorum. Oğlumu geri istiyorum. Ozan gel oğlum, devletimize teslim ol."

"Anneler bize destek olsun"

HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yaptığını anlattı.

Kızından bugüne kadar haber alamadığını dile getiren Koç, eyleme yeni ailelerin katılmasının kendilerine moral verdiğini aktardı.

Koç, "Bütün anne ve babalara sesleniyorum, gelsinler, eyleme katılsınlar, çocuklarını HDP ve PKK'dan istesinler. 40 yıldır bu gariban çocukları götürüyor, dağlarda öldürüyorlar. Artık yeter." dedi.

4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir ise evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Anneler gelsin, bize destek olsun." ifadesini kullandı.

Demir, oğlu Aziz'e seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak
ABD'de klinik deneyleri devam eden TML Kovid-19 ilacı umut vadediyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya: Artık 'maske tak' demiyoruz, 'maskeni indirme, can alma' diyoruz
Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçti

Benzer haberler

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı

Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu için katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu için katıldı
Diyarbakır annelerinden Sancar: Kızım annenin sesini duyuyorsan çık gel devlet güçlerimize teslim ol

Diyarbakır annelerinden Sancar: Kızım annenin sesini duyuyorsan çık gel devlet güçlerimize teslim ol
Prof. Dr. Akdağ: Korona belirtileri çalışmaya engel değildir başlıklı haber tamamen yanlış bir bilgidir

Prof. Dr. Akdağ: Korona belirtileri çalışmaya engel değildir başlıklı haber tamamen yanlış bir bilgidir