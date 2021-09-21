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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Aydın: Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 750'nci gününde devam ediyor.

Ömer Yasin Ergin   | 21.09.2021
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Aydın: Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

HDP il binası önünde ellerinde evlatlarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, evlat mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

"HDP, Kürt halkından kaçıyor. Devletin büyük mücadelesi sonucu 32 evlat terör örgütünden kurtarıldı." diyen Aydın, anne ve babalar olarak umutlu olduklarını aktardı.

Aydın, "Çocuklarımızı mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. HDP, anne ve babaların çocuklarını nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



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