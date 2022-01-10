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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Sevgi Çağmar: Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz

Dağa kaçırılan çocuğu için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Anne Sevgi Çağmar, "HDP tarafından oğlum kaçırıldı ve götürüldü. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz" diye konuştu.

Bestami Bodruk   | 10.01.2022
Diyarbakır annesi Sevgi Çağmar: Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz

Diyarbakir

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 861'inci gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylem yapan anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

7 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getiren Çağmar, "7 senedir bu acıyı çekiyoruz. Buradayız ve gitmiyoruz. HDP tarafından oğlum kaçırıldı ve götürüldü. Sakarya'da üniversitede okuyordu. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz." dedi.

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan oğlu Okan için Bitlis'ten gelerek eylem yapan baba Ekrem Gökkuş da evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Gökkuş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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