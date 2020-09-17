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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Övünç: 16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken anne Solmaz Övünç, "16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat " dedi.

Aziz Aslan   | 17.09.2020
Diyarbakır annesi Övünç: 16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 381. gününe girdi.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, HDP'den evladını istediğini söyledi.

Ciğerinin parçalandığını anlatan Övünç, kirli ellerin çocuklarının üzerinden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Evladına seslenen Övünç, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Onlar seni 'Ceza var.' diye kandırıyor. Ancak ceza yok. 16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat. Gel, yeter artık dayanamıyorum. Çocuğum 5 yıldır dağda, ben de HDP kapısında mahkum. Oğlumu istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Kuzumu istiyorum, yeter artık." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 381 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

HDP'nin oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Ölmüş mü kalmış mı bilmiyorum. HDP çocuğumu nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin. Daha 15 yaşındaydı. Çocukları kandırarak dağa göndermek gibi bir siyaset olmaz. Vicdanları varsa Kürt ailelerin çocuklarını PKK'dan artık istesinler. Eylemimizde kararlıyız. Kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. 16 çocuğumuz güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan, güvenlik güçlerine sen de teslim ol."

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