Euro
10.30
Dolar
8.67
BIST 100
1,366.51
Altın
1,758.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi: HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum

HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Necibe Çiftçi, "HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 30.06.2021
Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi: HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 667'nci gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, HDP ve PKK'nın iki evladını kendisinden aldığını belirtti.

Çiftçi, "HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir gözümü kör ettiler diğer gözümü bana versinler. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan anne Türkan Mutlu da hakları olan evlatlarını istediklerini anlattı.

Kızına 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Mutlu, "HDP evladımı kandırıp dağa götürdü. Nasıl götürmüşse öyle de getirsin. Çocuğumu alıncaya kadar HDP'nin kapısının önündeyim." dedi.

Kızına teslim olması için seslenen Mutlu, "Kızım beni görüyor ve duyuyorsan çık gel, orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve 'Delta' varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi
Dünya genelinde 3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rusya'da son 24 saate Kovid-19'dan 669 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi: HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi: HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz
Diyarbakır annelerinden Akyüz: Bu bedende can olduğu müddetçe buradan kalkmayacağım

Diyarbakır annelerinden Akyüz: Bu bedende can olduğu müddetçe buradan kalkmayacağım
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı