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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Hatice Levent: Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Kararlılıkla eylemimizi sürdüreceğiz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Hatice Levent "Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Kararlılıkla eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 08.01.2023
Diyarbakır annesi Hatice Levent: Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Kararlılıkla eylemimizi sürdüreceğiz

Diyarbakir

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1224'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, gazetecilere, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini ifade eden Levent, "Fadime'mi almadan buradan gitmiyorum. Tüm anne ve babalar olarak burada evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı bırakın. Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Kararlılıkla eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Uslu, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Devletimizin gücüyle Mahmut'u PKK'dan alıp, evime gideceğim. İnşallah Mahmut gelecek, bu hasretimiz bitecek." diye konuştu.

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