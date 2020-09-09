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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Demir: Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır annelerinden Demir, "HDP çocuğumuzu çaldı, götürdü. Oğlum yetimdi. Ne istediler çocuğumdan? Oğlum Aziz, beni duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Hasan Namlı   | 09.09.2020
Diyarbakır annesi Demir: Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 373. gününe girdi.

Dağa 4 yıl önce 16 yaşında kaçırılan oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, eylemlerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Evladı için bir ömür bile eylemi sürdürebileceğini anlatan Demir, "Çocuğumuzu almadan gitmiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuğumuzu çaldı, götürdü. Oğlum yetimdi. Ne istediler çocuğumdan? Oğlum Aziz, beni duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir de çocuklarına kavuşacaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Bir yıl geçti. Kış, yaz, hastalık, bayram demeden burada oturduk. Anneler burada eylemde, babalar da evde çocuklarına yemek yapıyor. Bunlarda vicdan olsa bunu yapabilirler mi?" dedi.

150'yi aşkın aile evlatları için nöbet tuttu

Anne Hacire Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine katılım gün geçtikçe artıyor.

Diyarbakır'da 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Erdal için gelen anne Gülşen Çetin'in de 1 Eylül'de oturma eylemine katıldığı öğrenildi.

Anne Çetin ile birlikte bugüne kadar 150'yi aşkın aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için nöbete dahil oldu.

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