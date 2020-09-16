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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Demir: Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı

Dağa kaçırılan çocuğu için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annesi Demir, "5 senedir bu acıyı çekiyoruz, yeter artık. Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı. Her gün bize ölüm." dedi.

Ömer Yasin Ergin   | 16.09.2020
Diyarbakır annesi Demir: Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin /AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 380. gününe girdi.

Dağa 4 yıl önce 16 yaşında kaçırılan oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, eylemlerine kararlı şekilde devam edeceklerini söyledi.

"5 senedir bu acıyı çekiyoruz, yeter artık"

Oğlunu HDP'lilerden istediğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"5 senedir bu acıyı çekiyoruz, yeter artık. Her gün gözyaşı döküyoruz, ciğerimiz yandı. Her gün bize ölüm. Çocuğumuzu almadan buradan gitmiyoruz. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Gel eve hepimiz seni özledik. Yavrum, orası senin yerin değil."


Latife Ödümlü

"O kadar acı çekiyorum ki artık bu acıyı taşıyamıyorum"

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü ise Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Evladını bulmak için yıllardır mücadele ettiğini anlatan Ödümlü, "Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Oğluma hasret kaldım, evde huzur yok, perişan bir haldeyiz. Evladım, sesimi duyuyorsan kaç gel. O kadar acı çekiyorum ki artık bu acıyı taşıyamıyorum. Oğlum, hasret kaldım sana. Çocuğumu almadan buradan gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

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