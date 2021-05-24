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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annesi Ayten Elhaman: Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız

Dağa kaçırılan çocuğu için HDP İl Başkanlığı binası önündeki nöbetine devam eden Anne Ayten Elhaman "Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız" dedi.

Osman Bilgin   | 24.05.2021
Diyarbakır annesi Ayten Elhaman: Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 630'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

"HDP bizden evlatlarımızı aldı. Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız." diyen Elhaman, HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Elhaman, "O hainlere evladımı bırakmayacağım. 40 yıldır HDP, PKK bize zulüm yapıyor. Evlatlarımızı bizden alıyorlar. Yeter artık bu zulüm bitsin. Getirsinler evlatlarımızı. Evlatlarımızı istiyoruz. 40 yıl da geçse evladımı alacağım." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evlat nöbetini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Demir, "Evlat candır. Babanın, ananın, ailenin canı ciğeridir. Bayram yok, seyran yok. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Evlat acısı çok zor." diye konuştu.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, 6 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı.

Demir, "Hiçbir gün oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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