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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine üç aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine üç aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 29.02.2020
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine üç aile daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden oğlu Yavuz için oturma eylemine dahil olan anne Sevgi Çağmar, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce oğlunun üniversite öğrenimi gördüğü Sakarya'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP kandırdı, biz onu devletine, milletine yararlı olsun diye okumaya gönderdik. Dağa gönderilmesi için göndermedik. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar? Ben de annelere katıldım. Hepimizin yüreği yanıyor, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler."

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ ile Ağrı'dan oğlu İdris için gelen Altun Bozkurt da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, eylemdeki anneleri televizyondan görüp kendisinin de oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

"Oğlumu kandırdılar, götürdüler. 15 yaşındaydı, küçüktü anlamıyordu. 12-15 yaşındaki çocuğun beyni yıkanıp götürülmez." diyen Küçükdağ, "Sadece oğlumu istiyorum, başka bir isteğim yok. İnşallah herkesin evladı gelir benim de gelir. İki çocuğumu evde bırakıp geldim. Oğlum gelmeden dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Altun Bozkurt da Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık 9 ay önce ortadan kaybolduğunu anlattı.

Oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini dile getiren Bozkurt, "Oğlumu götürenlerden istiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum devlete teslim olsun. Allah devletimizin, polisimizin ve askerimizin eksikliğini vermesin. Evladım gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğim." dedi.

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