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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 14.12.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1199'uncu gününde sürüyor.

Şırnak'ta 2015'te 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu İsmail için gelen baba Yusuf Avil ile 2014'te 16 yaşındayken dağa kaçırılan evladı Kadir için gelen baba Nizar Atay da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Yusuf Avil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Avil, o günden bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Avil, "Oğlum senin için buraya geldim, evine dön. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

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