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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Ömer Yasin Ergin   | 10.11.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1165'inci gününde sürüyor.

Mardin'den gelen Mehmet Arif Temel, 2014'te 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet Sait, Rıdvan Barüt ise 2013'te 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Taner için oturma eylemine katıldı.

Baba Temel, gazetecilere, oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü, 8 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Terör örgütünden oğlunu geri istediğini belirten Temel, "8 yıldır oğlum sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Şu ana kadar oğlumdan haber alamadım. Annesi rahatsız. O yüzden ben geldim. Oğluma sesleniyorum. Eğer beni duyup görüyorsan dön." dedi.

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