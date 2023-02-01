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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ömer Yasin Ergin   | 01.02.2023
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1248'inci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu.

Fidan, gazetecilere, ağabeyinin çobanlık yaptığı esnada dağa kaçırıldığını, şimdiye kadar kendisinden haber alamadıklarını belirterek, "Ağabeyim, 1995'te dağa kaçırıldı. Onu özledik, gelmesini istiyoruz. Ağabeyim çobanlık yaparken zorla götürüldü. Beni duyuyorsan lütfen gel, devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında kentte bulunan 130 genç de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Gençlere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 55 ilden gelen gençlerin bir hafta sürecek tarih ve medeniyet kampında kentin kültür ve tarihini tüm yönleriyle tanıyacağını ifade etti.

Gençlerle Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anlatan Uslu, "Gençler, annelerimizin yanında olduklarını belirtmek için ziyarete geldi. Anne ve babalarımızın yanındayız. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar." dedi.

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