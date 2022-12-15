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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 15.12.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1200'üncü gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fatma için gelen baba Cihat Özbey de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Özbey, gazetecilere, kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını belirterek, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

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