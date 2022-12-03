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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ahmet Kaplan   | 03.12.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1188'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'dan 2014'te 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Bedrettin Dağ için gelen anne Ayfer Dağ da eyleme dahil oldu.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Bugüne kadar haber alamadığı oğlunun dönmesini istediğini dile getiren Dağ, "Oğlum gel, seni kandırıp götürdüler. Evladım gelinceye kadar burada oturacağım. Oğlumun gelmesini istiyorum. Çocuğumu onlardan istiyorum." ifadesini kullandı.

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